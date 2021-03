Draghi, Zinga e i nervi (poco) saldi. Il commento di Cazzola (Di sabato 6 marzo 2021) Per il Pd è veramente un guaio perdere un leader come Nicola Zingaretti. La sue intuizioni, la sua guida davano l’indicazione di quale fosse, in ogni momento, la strada giusta da seguire. Per essere sicuri di non sbagliare era sufficiente fare esattamente il contrario. A pensarci bene la sua leadership era una garanzia, alla stregua di un meteo invertito. Per sapersi regolare, basta sapere che pioverà se indica bel tempo; e viceversa. Zinga collezionava una sconfitta dietro l’altra, ma i dem vincevano tutte le battaglie. Del resto, gli antichi romani che la sapevano lunga sulla guerra avevano un motto: ‘’virtute duce, comite fortuna’’. Certo le virtù di Zingaretti non erano un granché ma la fortuna era tanta. Nonostante non ne azzeccasse una, le cose andavano bene. Così è il primo segretario che si dimette perché il suo partito ha ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) Per il Pd è veramente un guaio perdere un leader come Nicolaretti. La sue intuizioni, la sua guida davano l’indicazione di quale fosse, in ogni momento, la strada giusta da seguire. Per essere sicuri di non sbagliare era sufficiente fare esattamente il contrario. A pensarci bene la sua leadership era una garanzia, alla stregua di un meteo invertito. Per sapersi regolare, basta sapere che pioverà se indica bel tempo; e viceversa.collezionava una sconfitta dietro l’altra, ma i dem vincevano tutte le battaglie. Del resto, gli antichi romani che la sapevano lunga sulla guerra avevano un motto: ‘’virtute duce, comite fortuna’’. Certo le virtù diretti non erano un granché ma la fortuna era tanta. Nonostante non ne azzeccasse una, le cose andavano bene. Così è il primo segretario che si dimette perché il suo partito ha ...

