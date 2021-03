Covid: Lombardia, tasso positività al 9,6%, 565 in terapia intensiva (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Sono 5.658 i nuovi casi di Covid in Lombardia a fronte di 58.505 tamponi effettuati con un tasso di positività che sale al 9,6%. Sono 5.499 le persone ricoverate di cui 565 in terapia intensiva (+22 rispetto a ieri). L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Sono 5.658 i nuovi casi diina fronte di 58.505 tamponi effettuati con undiche sale al 9,6%. Sono 5.499 le persone ricoverate di cui 565 in(+22 rispetto a ieri). L'articolo CalcioWeb.

