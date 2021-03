Console a prezzo conveniente ma è una truffa: denunciata 50enne foggiana (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una 50enne di Foggia, ritenuta responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un giovane che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota Console per videogiochi in vendita on-line. Il ragazzo, ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 135 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, la fittizia venditrice ometteva la consegna della Console e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare la presunta malfattrice per la quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria unadi Foggia, ritenuta responsabile di. A cadere nella sua trappola un giovane che, in cerca di un buon affare, veniva attratto daloltremododi una notaper videogiochi in vendita on-line. Il ragazzo, ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 135 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, la fittizia venditrice ometteva la consegna dellae si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare la presunta malfattrice per la quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in ...

