Ciclismo | Primoz Roglic | “Non vedevo l’ora che iniziasse la stagione Alla Parigi-Nizza punterò a fare il massimo”

(Di sabato 6 marzo 2021)è pronto ad iniziare la. Lo sloveno inizierà così il lungo percorso di avvicinamento al grande obiettivo di questa annata ovvero il Tour de France. Il 31enne nativo di Trbovlje è pronto a dare battaglia sin dprima gara dellaandando a caccia di buone sensazioni. In un’intervista riportata da cyclingnpro,ha presentato la sua: “All’inizio dellaè sempre questione di vedere come va tutto. Mi piace la nuova bicicletta e i freni a disco sono un passo avanti. Ho anche fiducia nella squadra. Quando ho visto quanto bene hanno fatto i ragazzi all’UAE Tour, nonche ...

... "È molto bello ripetersi: appena ieri avevo scritto che ilitaliano in questi frangenti ... Andrea Bagioli è un ragazzo davvero forte, lo scorso anno uno dei pochi a battereRoglic (in ...... e che ha già vinto un Tour de France, la scorsa stagione grazie alla crono capolavoro di La Planche des Belles Filles in cui ha strappato la maglia dalle mani del connazionaleRoglic.Primoz Roglic è pronto ad iniziare la stagione dalla Parigi-Nizza. Lo sloveno inizierà così il lungo percorso di avvicinamento al grande obiettivo di questa annata ovvero il Tour de France. Il 31enne ...Come di consueto sarà la Parigi-Nizza ad aprire la stagione europea World Tour delle corse a tappe. L’edizione 2021 vedrà impegnate sulle strade della Costa Azzurra 23 squadre, che si daranno battagli ...