Ciccio Caputo: "Vacciniamoci tutti, non è il momento di riaprire gli stadi" (Di sabato 6 marzo 2021) Il suo mestiere è fare gol. Lo sa fare molto bene e sa anche che dopo ogni rete ha gli occhi di milioni di appassionati su di sé. Ecco perché, nell’ultima partita prima del lockdown di marzo e dello stop forzato dei campionati, Francesco Caputo, per tutti Ciccio, mostrò alle telecamere un foglio: “Andrà tutto bene, #restate a casa” era l’appello. Purtroppo tutto bene non andò. “No, però il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni”, spiega l’attaccante del Sassuolo in un’intervista rilasciata a “Repubblica”. Oggi il messaggio che manderebbe dopo un gol è: “Vacciniamoci tutti, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E’ la soluzione giusta per liberarci della pandemia”. Ormai da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) Il suo mestiere è fare gol. Lo sa fare molto bene e sa anche che dopo ogni rete ha gli occhi di milioni di appassionati su di sé. Ecco perché, nell’ultima partita prima del lockdown di marzo e dello stop forzato dei campionati, Francesco, per, mostrò alle telecamere un foglio: “Andrà tutto bene, #restate a casa” era l’appello. Purtroppo tutto bene non andò. “No, però il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni”, spiega l’attaccante del Sassuolo in un’intervista rilasciata a “Repubblica”. Oggi il messaggio che manderebbe dopo un gol è: “, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E’ la soluzione giusta per liberarci della pandemia”. Ormai da ...

