Calcio | Llorente e Pereyra trascinano l' Udinese | Sassuolo ko 2-0

(Di sabato 6 marzo 2021) Udine, 6 mar. - (Adnkronos) -l'alla vittoria sul. L'attaccante basco, al primo con la maglia bianconera al 42', e il fantasista argentino autore del raddoppio nel recupero finale, sono i grandi protagonisti del successo friulano insieme a Musso decisivo con le sue parate. I tre portano la squadra di Gotti nella parte sinistra della classifica al decimo posto con 32 punti, subito dietro proprio agli emiliani fermi a quota 36. In avvio ritmi non particolarmente alti in campo. Un tiro di Kyriakopoulos al 16' è il primo squillo, l'risponde con(movimento sul primo palo e parata) e Walace in area col destro (alto). Poi il gol: propriopiazza la zampata decisiva al 42' su cross di ...

L'Udinese ha battuto il Sassuolo per 2 - 0 (1 - 0) nella seconda partita giocata oggi per il campionato di Serie A. A segno(primo gol per lui in questo campionato) al 42' pt e raddoppio di Pereyra a tempo scaduto, al 48' st. . 6 marzo 2021...via via sempre più pressante fino a concretizzare il primo gol della partita segnato da... All' 84' viene assegnato dall'arbitro undi rigore per l'Udinese per tocco di mano di Locatelli ...I friulani alla Dacia Arena hanno sbloccato il risultato grazie alla rete al 42' di Llorente, destro su assist di Nahuel Molina: lo spagnolo è tornato a segnare in Serie A a un anno e tre mesi ...Udine, 6 mar. - (Adnkronos) - Llorente e Pereyra trascinano l'Udinese alla vittoria sul Sassuolo. L'attaccante basco, al primo con la maglia bianconera al 42', e il fantasista argentino autore del ...