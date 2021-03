Amadeus in conferenza stampa, commento su Sanremo 2022: lo rivedremo alla conduzione? (Di sabato 6 marzo 2021) In conferenza stampa, Amadeus ha parlato della sua conduzione del tradizionale evento musicale e ha chiarito qualcosa in merito al prossimo anno: lo rivedremo al timone di Sanremo 2022? Amadeus in conferenza stampa parla di Sanremo 2022: lo rivedremo al timone? (fonte screenshot raiplay)L’abituale conferenza stampa del festival musicale ha visto Amadeus intervenire in merito ad un interrogativo al quale il pubblico è molto interessato: lo rivedremo al timone di Sanremo 2022? Nonostante appaia di certo un po’ “prematuro”, l’interesse dei telespettatori e il posto ... Leggi su altranotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Inha parlato della suadel tradizionale evento musicale e ha chiarito qualcosa in merito al prossimo anno: loal timone diinparla di: loal timone? (fonte screenshot raiplay)L’abitualedel festival musicale ha vistointervenire in merito ad un interrogativo al quale il pubblico è molto interessato: loal timone di? Nonostante appaia di certo un po’ “prematuro”, l’interesse dei telespettatori e il posto ...

Advertising

fanpage : Amadeus saluta il Festival L'annuncio ufficiale poco fa in conferenza stampa. - tvsorrisi : Dardust sarà ospite dell'ultima puntata di sabato con una performance musicale “spettacolare”, così l'ha definita A… - iamphoenix_14 : RT @Ri_Ghetto: L’anno scorso in conferenza stampa Amadeus il sabato raccontava di avere cercato Bugo per tutta Sanremo fino alle 4 di notte… - sciaradda : RT @Ri_Ghetto: L’anno scorso in conferenza stampa Amadeus il sabato raccontava di avere cercato Bugo per tutta Sanremo fino alle 4 di notte… - Biscoblu : RT @Ri_Ghetto: L’anno scorso in conferenza stampa Amadeus il sabato raccontava di avere cercato Bugo per tutta Sanremo fino alle 4 di notte… -