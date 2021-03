Vaccini | il blocco dell’export deciso da Draghi basterà a far cambiare rotta ad Astrazeneca? Bruxelles ci spera

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia ha bloccato l’esportazione di 250.700 dosi di vaccinoprodotti nello stabilimento di Anagni, vicino Roma, e pronte per essere inviate in Australia, diventando il primo Stato membro dell’Unione europea che utilizza il cosiddetto “meccanismo di trasparenza delle esportazioni” che la Commissione europea ha messo in atto alla fine di gennaio per consentire ildial di fuori dell’Unione. Con l’Italia afflitta dai tassi di contagio in aumento e la terza ondata che incombe, Mariovuole accelerare il ritmo delle vaccinazioni e iniziare il prima possibile l’inoculazione di massa. La Commissione non si è opposta alla decisione italiana, che arriva dopo un vertice della settimana scorsa in cuiaveva chiesto un approccio più duro ...