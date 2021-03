Tra zone rosse e arancione scuro, ecco la mappa delle restrizioni locali in Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) Con la diffusione sempre più rapida delle varianti del coronavirus si moltiplicano le ordinanze a livello regionale, provinciale o comunale che introducono lockdown locali, zone rosse e arancione rafforzato. Da Nord a Sud, ecco la situazione regione per regione con le aree interessate dalle chiusure mirate e dai provvedimenti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Con la diffusione sempre più rapidavarianti del coronavirus si moltiplicano le ordinanze a livello regionale, provinciale o comunale che introducono lockdownrafforzato. Da Nord a Sud,la situazione regione per regione con le aree interessate dalle chiusure mirate e dai provvedimenti

virginxia : RT @contechristino: Con tutto il rispetto, ma nel Festival delle scommesse, del 'mai come quest'anno artisti validissimi anche se sconosciu… - Ggmar00 : RT @contechristino: Con tutto il rispetto, ma nel Festival delle scommesse, del 'mai come quest'anno artisti validissimi anche se sconosciu… - Johnnyfer_ : RT @contechristino: Con tutto il rispetto, ma nel Festival delle scommesse, del 'mai come quest'anno artisti validissimi anche se sconosciu… - _itsalissworld : RT @contechristino: Con tutto il rispetto, ma nel Festival delle scommesse, del 'mai come quest'anno artisti validissimi anche se sconosciu… - leyrahexia : RT @contechristino: Con tutto il rispetto, ma nel Festival delle scommesse, del 'mai come quest'anno artisti validissimi anche se sconosciu… -