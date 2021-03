Toti | “Fare Sanremo è stata una scelta positiva | bravi Amadeus e Rai”

Leggi su dire

(Di venerdì 5 marzo 2021) GENOVA – “Devo complimentarmi con Amadeus, Fiorello e con tutti i loro collaboratori perché fare il Festival quest’anno non era un lavoro facile: la sala vuota e la pressione di un Paese fuori che vive, proprio in queste ore, un momento ancora di inquietudine”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, questa mattina intervenendo da remoto alla quotidiana conferenza stampa del Festival di Sanremo. Dopo qualche piccolo malumore legato allo spot di promozione della Liguria andato in onda nella prima serata del Festival, torna il sereno tra la Regione e il direttore artistico della kermesse. “Non era una responsabilità facile salire su quel palco e incaricarsi di far sorridere l’Italia, di regalargli un momento di svago- prosegue il governatore, che questa sera premierà il vincitore delle ‘Nuove proposte’- per questo penso che ci sia voluta, oltre le capacità artistiche e narrative, anche una buona dose di coraggio: il coraggio credo che vada sempre premiato e gli spettatori lo stanno facendo”.