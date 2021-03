Strade Bianche 2021 | outsider e possibili sorprese Alaphilippe cerca il colpaccio | occhio a Fuglsang

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) Due assoluti favoriti, due corridori che sui tratti in sterrato toscani potranno dire la loro sfruttando le magiche caratteristiche a disposizione. Wout van Aert contro Mathieu van der Poel: si preannuncia così lache si disputerà domani.però a non chiudere la corsa su questo duello: spazio ad altri. Non può ritenersiun uomo del calibro di Julian. Lui in Piazza del Campo si è già imposto, nel 2019, e domani scenderà in strada con la maglia di campione del mondo. Ha tutte le carte in regola per provare a rivaleggiare con il duo belga-olandese, magari per riscattare la delusione arrivata al Giro delle Fiandre 2020, quando cadde proprio nel momento nel quale poteva agguantare il successo ...