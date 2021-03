Stop ai vaccini Astrazeneca all’Australia | Bruxelles | “Blocco affinché la società rispetti i contratti” Canberra | “Ue riveda bando export”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si alza la tensione tra l’Australia e l’Unione europea dopo la decisione dell’Italia, avallata da, di bloccare l’esportazione di un lotto da 250mila dosi del vaccinodestinato al Paese oceanico. E anche la Francia, ha dichiarato il ministro della Salute francese Olivier Véran, potrebbe “fare lo stesso”. Intantofa sapere che non c’è intenzione di tornare sulla decisione dele chepuò comunque avanzare una nuova richiesta per la fornitura a, che verrà analizzata sulla base del meccanismo sul controllo e la trasparenza dell’. E dalla Ue fanno sapere che ilè un messaggio allafarmaceutica,i ...

