Solar Opposites | il creatore e doppiatore Justin Roiland | “Mi piacerebbe molto un crossover con Rick & Morty!

(Di venerdì 5 marzo 2021) La video intervista adi, la sua nuova serie animata, disponibile su Star, sezione per adulti di Disney Plus. Parlare con lui ha qualcosa di surreale: sembra di conversare cone Morty, protagonisti dell'omonima serie animata, contemporaneamente. E in effetti è proprio così:è infatti sia co-, insieme a Dan Harmon, siadella serie targata Adult Swim. Lo spazio deve proprio piacergli: perché il suo nuovo progetto,, questa volta ha per protagonista una famiglia di alieni che vive sulla Terra. La serie è composta da otto episodi: i primi tre sono disponibili Star, ...

Vedi anche Solar Opposites 2: online il trailer della seconda stagione! 6 giorni fa Sinossi di Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time Ricordiamo che nel nostro paese la tetralogia anime ...
Centrale in Solar Opposites è la figura di Korvo, scienziato alieno e leader della "famiglia", totalmente diverso da Rick, come già anticipato. Nel dettaglio, però "le diversità sono ...