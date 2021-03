Sinisa: "Ho vinto la leucemia". Lauro torna a stupire l'Ariston - (Di venerdì 5 marzo 2021) Serena Pizzi galleryI momenti clou galleryLa top model sul palco galleryI look più stravaganti galleryAchille Lauro nell'Olimpo Fiorello in gran forma punge Zingaretti. Sinisa e Ibra cantano "Io vagabondo". La Ceretti elegantissima Gli ascolti non stanno premiando questa 71esima edizione del festival di Sanremo, ma Amadeus non ci bada più di tanto (e fa pure bene, per una volta lasciamo stare i numeri): "Il Paese è come se vivesse una guerra. Mi aspettavo pure peggio". Ama, infatti, sostiene che per mettersi a guardare il Festival bisogna avere lo spirito giusto: "Quando sei arrabbiato non ti va di andare a una festa di compleanno, te ne stai a casa. Io vado a una festa e mi diverto se sono felice, non se ho un problema di lavoro". E in effetti il suo ragionamento non fa una piega. Gli italiani ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Serena Pizzi galleryI momenti clou galleryLa top model sul palco galleryI look più stravaganti galleryAchillenell'Olimpo Fiorello in gran forma punge Zingaretti.e Ibra cantano "Io vagabondo". La Ceretti elegantissima Gli ascolti non stanno premiando questa 71esima edizione del festival di Sanremo, ma Amadeus non ci bada più di tanto (e fa pure bene, per una volta lasciamo stare i numeri): "Il Paese è come se vivesse una guerra. Mi aspettavo pure peggio". Ama, infatti, sostiene che per mettersi a guardare il Festival bisogna avere lo spirito giusto: "Quando sei arrabbiato non ti va di andare a una festa di compleanno, te ne stai a casa. Io vado a una festa e mi diverto se sono felice, non se ho un problema di lavoro". E in effetti il suo ragionamento non fa una piega. Gli italiani ...

