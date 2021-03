Scuole superiori Veneto ancora al 50%, quadro epidemiologico regionale in peggioramento. Nota (Di venerdì 5 marzo 2021) Le Scuole secondarie di secondo grado in Veneto proseguono al 50%, salvo altre disposizioni dei sindaci che prevedono la Ddi per tutti gli studenti. E' questa la comunicazione contenuta in una Nota dell'Usr e della Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Lesecondarie di secondo grado inproseguono al 50%, salvo altre disposizioni dei sindaci che prevedono la Ddi per tutti gli studenti. E' questa la comunicazione contenuta in unadell'Usr e della Regione. L'articolo .

Alberto_Cirio : A partire da lunedì 8 marzo in Piemonte l’attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si s… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - NicoMastrocola : @FabDellaValle Da docente delle scuole superiori, sono dalla vostra parte: fate bene a lamentarvi...e sarà peggio q… - infoitinterno : Friuli Venezia Giulia da lunedì in zona arancione, didattica a distanza per scuole medie e superiori - d4riab : RT @drammagiocoso: Lo scrivo anche qui, un RT sarebbe molto gradito ???? Offro ripetizioni (ONLINE) di inglese, francese e italiano (sia gram… -