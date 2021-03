Sci alpino, beffa per Dominik Paris: cancellata la discesa di Saalbach quando era al comando (Di venerdì 5 marzo 2021) Nebbia e maltempo beffano Dominik Paris. L’altoatesino, infatti, era al comando della prima discesa di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021, ma la gara è stata cancellata dopo sole nove partenze. Le condizioni meteo odierne hanno reso complicata la situazione sulla pista denominata Zwölfer, sin dal mattino. La nebbia nella parte alta del tracciato ha costretto gli organizzatori a ritardare il via ufficiale di 10 minuti e ad abbassare la partenza di cinque porte, confidando in un miglioramento. Alle ore 11.30 c’è stato il via ufficiale con l’austriaco Vincent Kriechmayr, quindi Dominik Paris con il pettorale numero 3 ha preso il comando della classifica, ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Nebbia e maltempono. L’altoatesino, infatti, era aldella primadi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021, ma la gara è statadopo sole nove partenze. Le condizioni meteo odierne hanno reso complicata la situazione sulla pista denominata Zwölfer, sin dal mattino. La nebbia nella parte alta del tracciato ha costretto gli organizzatori a ritardare il via ufficiale di 10 minuti e ad abbassare la partenza di cinque porte, confidando in un miglioramento. Alle ore 11.30 c’è stato il via ufficiale con l’austriaco Vincent Kriechmayr, quindicon il pettorale numero 3 ha preso ildella classifica, ...

