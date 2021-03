Sanremo 2021, è polemica sui fiori sessisti: Mihajlovic li molla a Ibra, Michielin li dà a Fedez (video) (Di venerdì 5 marzo 2021) Grazie dei fiori…. cantava Nilla Pizzi in un celebre brano sanremese. E niente da fare, anche i fiori entrano nella polemica sessista. Ok, Nilla Pizza è datata, ma una delle tradizioni del Festival di Sanremo è sicuramente la consegna dei fiori alle artiste che salgono sul prestigioso palco dell’Ariston. Per molti anni nessuna mai ha rifiutato o contestato questo omaggio. O almeno fino all’ultima diretta di Sanremo 2021 quando alcune cantanti hanno mostrato fastidio per questi bellissimi fiori considerati un orpello superfluo. Francesca Michielin e i Maneskin, ad esempio. La partner di Fedez e la componente della band rock-pop hanno rifiutato i fiori. Quei fiori rifiutati dalla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Grazie dei…. cantava Nilla Pizzi in un celebre brano sanremese. E niente da fare, anche ientrano nellasessista. Ok, Nilla Pizza è datata, ma una delle tradizioni del Festival diè sicuramente la consegna deialle artiste che salgono sul prestigioso palco dell’Ariston. Per molti anni nessuna mai ha rifiutato o contestato questo omaggio. O almeno fino all’ultima diretta diquando alcune cantanti hanno mostrato fastidio per questi bellissimiconsiderati un orpello superfluo. Francescae i Maneskin, ad esempio. La partner die la componente della band rock-pop hanno rifiutato i. Queirifiutati dalla ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - claudialopedote : Colapesce, Dimartino - Musica leggerissima (Official Video - Sanremo 2021) - MahmoodItalia : RT @effettomusic: MAHMOOD: SUPER OSPITE SUL PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO -