Sanremo 2021, Amadeus fa una clamorosa gaffe con Giuliano Sangiorgi ma arriva Fiorello in soccorso che dice … (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di ieri è andata in scena la terza puntata del Festival di Sanremo 2021, molto seguita e tanto apprezzata dai telespettatori italiani. È stata una serata particolare, in cui si sono esibiti tutti i Vip in gara, insieme ad altri artisti, in duetto. Ma a rendere ancora più magica la serata, è stato il tributo ad un grande artista della musica italiana, che purtroppo è venuto a mancare un pò di tempo fa. Stiamo parlando di Lucio Dalla, l'artista che proprio ieri, 4 marzo, avrebbe compiuto gli anni. Festival di Sanremo, grande tributo a Lucio Dalla con i Negramaro A portare la musica di Lucio sul palco dell'Ariston, uno dei gruppi musicali più amati di sempre, ovvero i Negramaro. Una volta terminata l'esibizione però, pare ci sia stato un momento di grande imbarazzo che in qualche modo ha raffreddato gli animi. Tutto ...

