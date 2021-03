Sampdoria, problemi per Ranieri: aumentano gli infortunati (Di venerdì 5 marzo 2021) Oltre a Thorsby, Askildsen e Damsgaard, Ranieri dovrà capire la situazione infortunati: out Letica e Torregrossa, problemi per Ekdal, Candreva e Quagliarella Claudio Ranieri potrebbe avere qualche problema di formazione per la partita Sampdoria Cagliari, in programma domenica alle ore 18 tra le mura del Ferraris. Oltre agli assenti del match contro il Genoa (Thorsby, Askildsen e Damsgaard per febbre e mal di gola, Torregrossa per infortunio e Letica per la positività al Covid-19) si aggiungono gli acciaccati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Dal Derby della Lanterna sono usciti con qualche problema Albin Ekdal, Antonio Candreva e Fabio Quagliarella, come riporta il Secolo XIX. Ranieri valuterà in questi due giorni, la cui routine è modificata ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Oltre a Thorsby, Askildsen e Damsgaard,dovrà capire la situazione: out Letica e Torregrossa,per Ekdal, Candreva e Quagliarella Claudiopotrebbe avere qualche problema di formazione per la partitaCagliari, in programma domenica alle ore 18 tra le mura del Ferraris. Oltre agli assenti del match contro il Genoa (Thorsby, Askildsen e Damsgaard per febbre e mal di gola, Torregrossa per infortunio e Letica per la positività al Covid-19) si aggiungono gli acciaccati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Dal Derby della Lanterna sono usciti con qualche problema Albin Ekdal, Antonio Candreva e Fabio Quagliarella, come riporta il Secolo XIX.valuterà in questi due giorni, la cui routine è modificata ...

sportli26181512 : Sampdoria, problemi per Quagliarella, Ekdal e Candreva: da valutare per il Cagliari: Il derby ha lasciato parecchie… - infoitsport : Sampdoria, problemi per Quagliarella: le condizioni dell’attaccante - TuttoFanta : ?? #SAMPDORIA : #Quagliarella è uscito zoppicante dopo 76 minuti. Problemi al polpaccio. ?? - EnSaRiTo : Sampdoria e Genoa che schierano un undici IMBARAZZANTE in vista di un derby che conta come lo scudetto di cartone....che problemi hanno??? - infoitsport : Atalanta, Gasperini: «Avuto problemi con la Sampdoria. Ranieri e l’arbitro…» -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria problemi Sampdoria, problemi per Quagliarella, Ekdal e Candreva: da valutare per il Cagliari Commenta per primo Il derby ha lasciato parecchie scorie alla Sampdoria . Ai giocatori indisponibili, attualmente Letica causa Covid e Torregrossa per l'infortunio che si sta trascinando da qualche tempo, bisogna aggiungere momentaneamente Thorsby, Askildsen e ...

Guberti torna al Siena, ingaggiato anche il difensore Vincenzo Guarino Nella massima serie ha indossato le maglie di Ascoli, Roma e Sampdoria, mentre nella serie cadetta ... Ho risolto tutti i problemi fisici che mi hanno limitato l'anno passato e sono tornato per dare ...

Sampdoria, agli assenti si aggiungono gli infortunati: problemi per Ranieri Sampdoria News 24 tempi di recupero infortunati juve I marchi JUVENTUS, JUVE sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Congratulations. La giocatrice è stata operata e in data 8 aprile ha cominciato la riabilitazione. Come accennato n ...

Sampdoria Cagliari, attacco ai minimi termini: suona la sveglia per Keita Sampdoria Cagliari si avvicina e i blucerchiati, in attacco, devono risolvere qualche problema tra acciaccati e infortunati: tocca a Keita ...

Commenta per primo Il derby ha lasciato parecchie scorie alla. Ai giocatori indisponibili, attualmente Letica causa Covid e Torregrossa per l'infortunio che si sta trascinando da qualche tempo, bisogna aggiungere momentaneamente Thorsby, Askildsen e ...Nella massima serie ha indossato le maglie di Ascoli, Roma e, mentre nella serie cadetta ... Ho risolto tutti ifisici che mi hanno limitato l'anno passato e sono tornato per dare ...I marchi JUVENTUS, JUVE sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Congratulations. La giocatrice è stata operata e in data 8 aprile ha cominciato la riabilitazione. Come accennato n ...Sampdoria Cagliari si avvicina e i blucerchiati, in attacco, devono risolvere qualche problema tra acciaccati e infortunati: tocca a Keita ...