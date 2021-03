Perdere peso: quanto tempo ci vuole per dimagrire? (Di venerdì 5 marzo 2021) Perdita di peso e dimagrimento La maggior parte di noi prima o poi si trova a dover fare i conti con un aumento di peso corporeo e a voler dimagrire. Può succedere durante l’adolescenza, dopo una gravidanza o con l’avanzare dell’età, o perché si è trascurata la propria alimentazione per diversi mesi o anni. Ci si può trovare con pochi chili in più o con un evidente sovrappeso, ma il modo per dimagrire è sempre il medesimo. Chiariamo però che Perdere peso e dimagrire non sono esattamente la stessa cosa. Il peso corporeo, infatti, è dato dalla somma di massa magra (i muscoli), acqua e massa grassa e può oscillare nell’arco della giornata, della settimana o del mese in base a diversi fattori tra cui fluttuazioni ormonali e variazioni ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021) Perdita die dimagrimento La maggior parte di noi prima o poi si trova a dover fare i conti con un aumento dicorporeo e a voler. Può succedere durante l’adolescenza, dopo una gravidanza o con l’avanzare dell’età, o perché si è trascurata la propria alimentazione per diversi mesi o anni. Ci si può trovare con pochi chili in più o con un evidente sovrap, ma il modo perè sempre il medesimo. Chiariamo però chenon sono esattamente la stessa cosa. Ilcorporeo, infatti, è dato dalla somma di massa magra (i muscoli), acqua e massa grassa e può oscillare nell’arco della giornata, della settimana o del mese in base a diversi fattori tra cui fluttuazioni ormonali e variazioni ...

