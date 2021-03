NUTS - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 5 marzo 2021) La traccia di un animale è spesso difficile da seguire. Ci sono da considerare mille varianti, bisogna armarsi di pazienza e, una volta eliminate le ipotesi più improbabili, cominciare a farsi un'idea di cosa si abbia di fronte. Prima che si pensi di essere davanti a nuovo FPS o a un Soulsike, meglio precisare cheha ben altre pretese. Non è un survival, sebbene possa sembrarlo, e no, non è un'avventura grafica.è semplicemente un videogioco d'avventura che si concentra sulla narrazione, sviluppato dal team islandese Joon, Pol, Muutsch, Char & Torfi. Se dovessimo inserirlo in una lista, potremmo collocarlo tra quei videogiochi che hanno la necessità di lanciare un messaggio per sensibilizzare il pubblico su tematiche di cui forse non si parla abbastanza. In Gris abbiamo convissuto col lutto, lo abbiamo accettato e poi ci siamo liberati ...