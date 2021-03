MotoGP, Maverick Vinales: “Sarà una dura battaglia, in Qatar tanti piloti saranno veloci” (Di venerdì 5 marzo 2021) Come è noto, la pandemia Covid-19 ha costretto gli organizzatori del Circus della MotoGP a disputare i cinque giorni di prove pre-stagionali in Qatar, sulla pista di Losail, sede dei primi due round del Mondiale 2021 della classe regina. Ci sono attese su quello che saprà fare la Yamaha, moto “enigmatica” e non facile da mettere a punto. Nel Team Factory, da quest’anno, ci Sarà una coppia rinnovata di piloti: insieme al confermato spagnolo Maverick Vinales ci Sarà infatti il francese Fabio Quartararo, con Valentino Rossi passato al Team Petronas al fianco di Franco Morbidelli. La M1 Sarà tra le osservati speciali nei test che coinvolgeranno i centauri nella loro complessità domani, dopo lo shakedown odierno riservato ai collaudatori e ai rookie. ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Come è noto, la pandemia Covid-19 ha costretto gli organizzatori del Circus dellaa disputare i cinque giorni di prove pre-stagionali in, sulla pista di Losail, sede dei primi due round del Mondiale 2021 della classe regina. Ci sono attese su quello che saprà fare la Yamaha, moto “enigmatica” e non facile da mettere a punto. Nel Team Factory, da quest’anno, ciuna coppia rinnovata di: insieme al confermato spagnolociinfatti il francese Fabio Quartararo, con Valentino Rossi passato al Team Petronas al fianco di Franco Morbidelli. La M1tra le osservati speciali nei test che coinvolgeranno i centauri nella loro complessità domani, dopo lo shakedown odierno riservato ai collaudatori e ai rookie. ...

