MotoGP | Hernandez | Marquez absent from Qatar?

(Di venerdì 5 marzo 2021) In a video created by the Respol team, Marc's chief mechanic Santi Hernández answers some questions and looks back at 2020, a year conditioned by coronavirus and his rider's injury . The ...

infoitsalute : MotoGP, Santi Hernandez: “Senza Marc Marquez non cambia nulla” - gponedotcom : Santi Hernandez: 'Quando Marquez tornerà penserà al titolo, come noi': VIDEO - Il capotecnico di Marc: 'dobbiamo l… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Hernandez

Motosprint.it

, Marquez: 'Richiesta di pista per il decollo' Il 2020 e le tante lezioni imparatedefinisca la passata stagione come 'molto complicata' e ha raccontato: ' Abbiamo imparato a lavorare ...... or rather test rider Stefan Bradl, who will work to understand the new elements and improve the bike: ' We'll work to give Marc a bike with which he can win or give it his all ' explains. ...Il capo meccanico dell’otto volte iridato ha parlato del suo recupero dall’infortunio e di com’è stato l’anno scorso lavorare con Bradl ...Ovviamente non possiamo che parlare di Franco Morbidelli e Valentino Rossi, i nuovi compagni di squadra che da questa stagione vedremo in azione al box Yamaha Petronas. A partire è stato Morbidelli ch ...