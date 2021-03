MasterChef Italia 10 | Francesco Aquila | «La cucina non è cattiveria»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 marzo 2021) La paura, in un collo di gallina. L’amore scoperto nell’aglio nero, «sempre sentito e mai utilizzato». Francesco Aquila, maître di professione, ha lasciato MasterChef da vincitore, primo tra una classe di venti. In tasca, si è messo il premio in denaro, e un bagaglio di consapevolezze inedito. «Sapevo portare dei piatti, interagire con i clienti, preparare un piatto di pasta. Ma il mondo, questo mondo, mi era sconosciuto e continua ad esserlo», dice, all’indomani della finale che lo ha incoronato migliore di un’edizione complessa, allestita in tempo di Covid-19. «Quel che vorrei, oggi, è crescere professionalmente». Magari, aprire la catena di ristoranti di cui ha vagheggiato nel corso dei provini, quando Antonino Cannavacciuolo, solo tra i giudici, ha apposto la propria firma sul suo grembiule grigio. «Vorrei chiarire che non mi sento un Ambassador della cucina italiana. Ho vinto MasterChef, ma non sono nessuno», ci tiene a sottolineare, nonostante un libro con copertina scura sia pronto ad arrivare in libreria. My way – Zio bricco che ricette, il volume che ogni primo classificato del talent Sky ha occasione di scrivere, uscirà in Italia l’11 marzo, ad una settimana dal gran finale.