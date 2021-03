Lombardia, cambia tutto al supermercato: come e chi può entrare adesso (Di venerdì 5 marzo 2021) Ignazio Riccio Parchi aperti, ma sono vietate le visite a parenti e amici. Le scuole e le università restano chiuse e niente spostamenti verso le seconde case La Lombardia si è svegliata questa mattina in zona arancione rinforzato. La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana prevede ulteriori restrizioni fino al prossimo 14 marzo per il preoccupante aumento di contagi registrati nelle ultime settimane. Il Covid torna a fare paura nelle province lombarde e il governatore ha emanato un provvedimento drastico. “Se devo scegliere tra le decisioni di consenso e quelle necessarie alla salute – ha detto al Corriere della Sera – io sceglierò sempre quelle per la salute”. Fontana è dispiaciuto per i suoi concittadini, ma i dati preoccupano non poco. “Purtroppo – ha continuato – questo è un virus che ha andamenti da cui non possiamo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Ignazio Riccio Parchi aperti, ma sono vietate le visite a parenti e amici. Le scuole e le università restano chiuse e niente spostamenti verso le seconde case Lasi è svegliata questa mattina in zona arancione rinforzato. La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana prevede ulteriori restrizioni fino al prossimo 14 marzo per il preoccupante aumento di contagi registrati nelle ultime settimane. Il Covid torna a fare paura nelle province lombarde e il governatore ha emanato un provvedimento drastico. “Se devo scegliere tra le decisioni di consenso e quelle necessarie alla salute – ha detto al Corriere della Sera – io sceglierò sempre quelle per la salute”. Fontana è dispiaciuto per i suoi concittadini, ma i dati preoccupano non poco. “Purtroppo – ha continuato – questo è un virus che ha andamenti da cui non possiamo ...

