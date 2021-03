L’Italia continua a fare finta che i cambiamenti climatici non siano un problema (Di venerdì 5 marzo 2021) Alluvioni, inondazioni, caldo torrido. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti. Il bilancio del ritardo di una politica di adattamento del nostro Paese è devastante. E tra le città chi sta peggio è Roma Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 5 marzo 2021) Alluvioni, inondazioni, caldo torrido. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti. Il bilancio del ritardo di una politica di adattamento del nostro Paese è devastante. E tra le città chi sta peggio è Roma

TizianoFerro : Un anno che non vedo l’Italia. Un anno del quale non voglio lamentarmi per rispetto a chi ha perso qualcuno, il lav… - Fazzettino : RT @OpencovidM: Le previsioni per l'Italia «La terza ondata del virus durerà quaranta giorni. Su questo ci sono pochi dubbi. Considerando… - OpencovidM : Le previsioni per l'Italia «La terza ondata del virus durerà quaranta giorni. Su questo ci sono pochi dubbi. Consi… - TuttoQuaNews : RT @espressonline: L’Italia continua a fare finta che i cambiamenti climatici non siano un problema - pinocell : Si continua a non fare nulla contro il Covid Da un anno sento che ci sono 3/400 morti al giorno Saranno pure anzian… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia continua La politica estera italiana nel 2020: «Rafforzato il rapporto con la Ue» Corriere della Sera