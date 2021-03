L’app Dov’è di Apple dirà se qualcuno ti sta tracciando (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: 9to5Mac)Con la versione beta 3 di iOs 14.5 è apparsa un’interessante funzionalità all’interno del servizio Dov’è che si occupa di localizzare dispositivi Apple. Si potrebbe descrivere come un sistema anti-stalking, perché evita all’utente che qualcuno possa tracciarne la posizione di nascosto proprio attraverso un gadget marchiato dalla mela morsicata. Sembra peraltro un ennesimo indizio di una prossima uscita dei tanto rumoreggiati AirTags. Lo sviluppatore Benjamin Mayo ha raccontato su 9to5mac della novità scovata all’interno delle funzioni in fase di test con la terza versione beta di iOs 14.5. Il sistema si può spiegare bene con un esempio: un malintenzionato ha nascosto un dispositivo Apple nell’auto di una seconda persona, per tracciarne i movimenti. L’app Dov’è della ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto: 9to5Mac)Con la versione beta 3 di iOs 14.5 è apparsa un’interessante funzionalità all’interno del servizioche si occupa di localizzare dispositivi. Si potrebbe descrivere come un sistema anti-stalking, perché evita all’utente chepossa tracciarne la posizione di nascosto proprio attraverso un gadget marchiato dalla mela morsicata. Sembra peraltro un ennesimo indizio di una prossima uscita dei tanto rumoreggiati AirTags. Lo sviluppatore Benjamin Mayo ha raccontato su 9to5mac della novità scovata all’interno delle funzioni in fase di test con la terza versione beta di iOs 14.5. Il sistema si può spiegare bene con un esempio: un malintenzionato ha nascosto un dispositivonell’auto di una seconda persona, per tracciarne i movimenti.della ...

mnotarianni : Un framework per il tracking di accessori Bluetooth con l'app 'Dov'è' - macitynet : Un framework per il tracking di accessori Bluetooth con l’app “Dov’è” - declnlynch : io che apro ogni due secondi l'app di storytell: '?????? NIENTE SCHERZI BITCH DOV'È L'AUDIOLIBRO DI BRIDGE OF SOULS?' - biskottiike4 : pazzesco mentre browso l’app di sh3in sezione “ curvy “ vedo alcune modelle e genuinamente mi chiedo e qui?dov’è la curva - BLVEFLXME : oddio perché non conoscevo sta app?? è tipo la copia identica di Spotify ma è gratis.... perché non è famosa?? dov'… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Dov’è In entrata Chiamata Software di Monitoraggio del Mercato 2021: Impatto di COVID 19 sulla Crescita del Settore, Top Fabbricazione, la Dimensione Regionale di Analisi e Previsioni per il 2026 - Genovagay Genova Gay