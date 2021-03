“Je ne sais pas” debutta al terzo posto della classifica FIMI (Di venerdì 5 marzo 2021) Inarrestabile Lous and the Yakuza: dopo aver incantato il pubblico con una performance straordinaria ieri sera sul palco del Festival di Sanremo, ospite di Gaia, la cantautrice debutta al terzo posto – primo internazionale – della classifica Top Singoli FIMI/GfK. Con il singolo “Je Ne sais Pas” feating Sfera Ebbasta. Il brano ha conquistato inoltre il secondo posto della classifica Top 50 Italia di Spotify e ha già superato 2,5 milioni di stream sulla piattaforma. L’accoppiata vincente: Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta L’artista rivelazione del panorama internazionale ha invitato il rapper multiplatino Sfera Ebbasta e Shablo, uno dei producer italiani di maggior successo della scena ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Inarrestabile Lous and the Yakuza: dopo aver incantato il pubblico con una performance straordinaria ieri sera sul palco del Festival di Sanremo, ospite di Gaia, la cantautriceal– primo internazionale –Top Singoli/GfK. Con il singolo “Je NePas” feating Sfera Ebbasta. Il brano ha conquistato inoltre il secondoTop 50 Italia di Spotify e ha già superato 2,5 milioni di stream sulla piattaforma. L’accoppiata vincente: Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta L’artista rivelazione del panorama internazionale ha invitato il rapper multiplatino Sfera Ebbasta e Shablo, uno dei producer italiani di maggior successoscena ...

Ultime Notizie dalla rete : sais pas Lous and the Yakuza: Sanremo, Dilemme, album, Gore, Tha Supreme Lo scorso 26 febbraio, la cantante ha pubblicato un singolo dal titolo Je ne sais pas che vede la partecipazione di Sfera Ebbasta e del produttore Shablo . Il suo nome d'arte è ispirato dalla parola "...

Lous and the Yakuza: chi è l'artista a Sanremo con Gaia, da senzatetto al successo sulle ali della musica In collaborazione con il rapper Sfera Ebbasta, l'artista ha firmato anche il singolo Je ne sais pas ... La vita privata di Lous and the Yakuza Figlia di due medici , padre ginecologo e madre pediatra,...

“Je ne sais pas” debutta al terzo posto della classifica FIMI Lous and the Yakuza devutta al terzo posto nella classifica top singoli FIMI: con la sua “Je Ne Sais Pas" Feat Sfera Ebbasta.

Musica, Fedez-Michielin debuttano al secondo posto in classifica Primi fra i sanremesi, insidiano il primato di "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo. Bene anche Madame, settima con "Voce". Negli album in vetta Emis Killa e Jake La Furia ...

