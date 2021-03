Il neurochirurgo Bucciero: “Osimhen sta bene ed è pronto a tornare in campo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Alfredo Bucciero, primario del reparto di neurochirurgia di Pineta Grande, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sulle condizioni di Victor Osimhen. Osimhen sta bene, è arruolabile. Contro il Bologna può scendere in campo? Lo devono decidere Gattuso e Canonico. Per quanto mi riguarda dal punto di vista clinico non ci sono problemi. Ieri ha fatto la risonanza magnetica che ha confermato quello che non c’era al primo esame della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’encefalogramma c’era qualche piccola anomalia, come normale nei traumi, ma è rientrato. Quindi è tutto nella norma. Gol di testa? Gliel’ ho augurato. Gli ho chiesto di dedicarmi un gol. È voglioso? Questo ragazzo è stato sempre bene. Noi l’abbiamo dovuto fermare perché per protocollo bisogna agire in un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Alfredo, primario del reparto di neurochirurgia di Pineta Grande, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sulle condizioni di Victorsta, è arruolabile. Contro il Bologna può scendere in? Lo devono decidere Gattuso e Canonico. Per quanto mi riguarda dal punto di vista clinico non ci sono problemi. Ieri ha fatto la risonanza magnetica che ha confermato quello che non c’era al primo esame della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’encefalogramma c’era qualche piccola anomalia, come normale nei traumi, ma è rientrato. Quindi è tutto nella norma. Gol di testa? Gliel’ ho augurato. Gli ho chiesto di dedicarmi un gol. È voglioso? Questo ragazzo è stato sempre. Noi l’abbiamo dovuto fermare perché per protocollo bisogna agire in un ...

kisskissnapoli : Bucciero (neurochirurgo Osimhen): 'Victor sta benissimo, è sempre stato bene ed è abile ed arruolabile, dal punto d… - napolista : Il neurochirurgo Bucciero: “Osimhen sta bene ed è pronto a tornare in campo” Il medico che ha visitato Osimhen a Ra… - apetrazzuolo : OSIMHEN - Il neurochirurgo Bucciero: 'Abile e arruolabile, sta benissimo ed è tutto rientrato' - ilnapolionline : Bucciero, neurochirurgo Osimhen: 'Abile e arruolabile, spero mi dedichi un gol!' - - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Il neurochirurgo Bucciero a @radiopuntonuovo: “#Osimhen come sta? Bene, è arruolabile. Contro il Bologna può scendere in c… -