Giochi | Agimeg | con chiusure sale boom illegalità | arresti +257% e denunce +160% 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Ma il dato che rende bene l'idea di come aver colpito il gioco legale abbia avvantaggiato le organizzazioni criminali, sottolinea, "arriva dalle persone coinvolte". I 200nel 2020, osserva, "rappresentano unrispetto alle persone (56) finite in manette l'anno prima. In forte crescita anche lepassate dalle 62 del 2019 alle 160 dello scorso anno (+158%). Ed il 2021 potrebbe addirittura vedere questi dati in crescita. In questa prima parte dell'anno infatti sono già state arrestate 14 persone ed altre 37 denunciate per attività di gioco illegale collegata alle criminalità". Dove è stato possibile risalire al giro d'affari (in molti casi le indagini sono ancora in corso o non si dispone di dati certi), sottolinea, "si evidenziano differenze importanti nei due anni presi in esame. ...