Feyenoord-VVV Venlo sabato | ore 16 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si può parlare di una stagione persa per la squadra di Dick Advocaat. Quando mancano dieci giornate alla fine anche il terzo posto, che vale l’accesso diretto alla nuova UEFA Conference League, è distante sei punti. Deve succedere qualcosa da qui alla fine, e non sarà facile. Tanto per cominciare, non si devono sprecare occasioni InfoBetting: Scommesse Sportive e