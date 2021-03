“Ecco dove l’abbiamo già vista!”. Sanremo 2021, si è esibita insieme a Francesco Renga: chi è Casadilego (Di venerdì 5 marzo 2021) Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020. Pseudonimo di Elisa Coclite, la giovanissima cantante ha trionfato in quella che è stata l’edizione più difficile del talent targato Sky. Un’edizione che è stata inevitabilmente segnata dalla pandemia di coronavirus, dai protocolli, dai tamponi, dalle mascherine e dall’addio di Alessandro Cattelan (per lui è stato l’ultimo X Factor). La giovane cantante ha conquistato tutti ed ha vinto X Factor con le cover Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A case of you di Toni Mitchell. Il singolo di Casadilego si chiama Vittoria. Il suo percorso è stato accompagnato da Hell Raton, il giudice che ha guidato il team Under Donne. Casadilego è nata nel 2003, quindi ha 17 anni. È giovanissima e con la sua voce ha conquistato il cuore dei telespettatori a casa. Oltre cinquanta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)è la vincitrice di X Factor 2020. Pseudonimo di Elisa Coclite, la giovanissima cantante ha trionfato in quella che è stata l’edizione più difficile del talent targato Sky. Un’edizione che è stata inevitabilmente segnata dalla pandemia di coronavirus, dai protocolli, dai tamponi, dalle mascherine e dall’addio di Alessandro Cattelan (per lui è stato l’ultimo X Factor). La giovane cantante ha conquistato tutti ed ha vinto X Factor con le cover Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A case of you di Toni Mitchell. Il singolo disi chiama Vittoria. Il suo percorso è stato accompagnato da Hell Raton, il giudice che ha guidato il team Under Donne.è nata nel 2003, quindi ha 17 anni. È giovanissima e con la sua voce ha conquistato il cuore dei telespettatori a casa. Oltre cinquanta ...

