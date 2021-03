**Danza: è morto Patrick Dupond, una delle più grandi étoile internazionali** (Di venerdì 5 marzo 2021) Parigi, 5 mar. - (Adnkronos) - Il ballerino e regista francese Patrick Dupond, étoile di raro virtuosismo e fascino carismatico tanto da attirare l'interesse dei più grandi coreografi contemporanei, è morto oggi a Parigi dopo una breve malattia all'età di 61 anni. Nato a Parigi il 14 marzo 1959, Dupond studiò alla scuola di ballo dell'Opéra di Parigi della cui compagnia entrò a far parte giovanissimo nel 1974; fu promosso primo ballerino nel 1978 ed étoile nel 1980. A soli 17 anni, nel 1976, aveva vinto la medaglia d'oro nella competizione internazionale di balletto a Varna, in Bulgaria. Ha lavorato con tutti i più grandi nomi della danza come Rudolf Nureyev, Maurice Béjart, Alvin Ailey, John Neumeier e Bob Wilson. È stato ammirato interprete, tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Parigi, 5 mar. - (Adnkronos) - Il ballerino e regista francesedi raro virtuosismo e fascino carismatico tanto da attirare l'interesse dei piùcoreografi contemporanei, èoggi a Parigi dopo una breve malattia all'età di 61 anni. Nato a Parigi il 14 marzo 1959,studiò alla scuola di ballo dell'Opéra di Parigi della cui compagnia entrò a far parte giovanissimo nel 1974; fu promosso primo ballerino nel 1978 ednel 1980. A soli 17 anni, nel 1976, aveva vinto la medaglia d'oro nella competizione internazionale di balletto a Varna, in Bulgaria. Ha lavorato con tutti i piùnomi della danza come Rudolf Nureyev, Maurice Béjart, Alvin Ailey, John Neumeier e Bob Wilson. È stato ammirato interprete, tra ...

