Ct Nigeria: 'Osimhen sfortunato, ma ora sta bene e si fida di Gattuso' (Di venerdì 5 marzo 2021) NAPOLI - Victor Osimhen è tornato a disposizione di Gattuso, ci sarà anche lui per la sfida di domenica sera che vedrà il Napoli contro il Bologna allo stadio Maradona. Il Nigeriano ha ricevuto l' ok ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021) NAPOLI - Victorè tornato a disposizione di, ci sarà anche lui per la sdi domenica sera che vedrà il Napoli contro il Bologna allo stadio Maradona. Ilno ha ricevuto l' ok ...

genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, ct Nigeria: 'Ho parlato con Osimhen, sta bene. A fine mese abbiamo due gare importanti' - TuttoMercatoWeb : Napoli, ct Nigeria: 'Ho parlato con Osimhen, sta bene. A fine mese abbiamo due gare importanti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: NIGERIA - Il ct Rohr: 'Stagione sfortunata per Osimhen finora ma adesso è pronto per tornare in campo, si fida molto de… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NIGERIA - Il ct Rohr: 'Stagione sfortunata per Osimhen finora ma adesso è pronto per tornare in campo, si fida molto de… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NIGERIA - Il ct Rohr: 'Stagione sfortunata per Osimhen finora ma adesso è pronto per tornare in campo, si fida molto de… -