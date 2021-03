Cover e outfit: la terza serata di Sanremo con tutti i Big (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata del 71° Festival di Sanremo è dedicata interamente alle Cover. Saliranno sul palco tutti i 26 Big (Irama sempre con la registrazione delle prove) accompagnati da altri rinomati artisti. Un inizio che riporta nel passato? Questa sera le luci che illuminano il palco sono di colore blu. Si sente per la prima volta in questa edizione la sigla “Perché Sanremo è Sanremo”. Amadeus e Fiorello entrano dalla metà della scala. Amadeus indossa una giacca rosso brillante che ti fa subito pensare alla pallina natalizia. Camicia bianca e papillon nero. Per Fiorello completo con giacca e pantalone nero con linee brillanti, camicia bianca e cravatta nera. Iniziano la serata ricordando la data del 4 marzo 1943. L’inquadratura ricade sui ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladel 71° Festival diè dedicata interamente alle. Saliranno sul palcoi 26 Big (Irama sempre con la registrazione delle prove) accompagnati da altri rinomati artisti. Un inizio che riporta nel passato? Questa sera le luci che illuminano il palco sono di colore blu. Si sente per la prima volta in questa edizione la sigla “Perché”. Amadeus e Fiorello entrano dalla metà della scala. Amadeus indossa una giacca rosso brillante che ti fa subito pensare alla pallina natalizia. Camicia bianca e papillon nero. Per Fiorello completo con giacca e pantalone nero con linee brillanti, camicia bianca e cravatta nera. Iniziano laricordando la data del 4 marzo 1943. L’inquadratura ricade sui ...

__senzaparole__ : RT @elickzs: Gaia fa un inedito spaziale e parlate della somiglianza con Elettra (inesistente) Gaia fa una cover pazzesca e parlare dei gua… - GlandeSaggio : RT @NeonDem48212582: Non l’avrei mai detto ma mi è piaciuta la Cover di Gaia. L’uso del francese. Le voci. L’eleganza. (Mannaggia a quegli… - NeonDem48212582 : Non l’avrei mai detto ma mi è piaciuta la Cover di Gaia. L’uso del francese. Le voci. L’eleganza. (Mannaggia a queg… - onefitmn : Gaia, anche stasera non ci siamo...ne come outfit ne come cover - elickzs : Gaia fa un inedito spaziale e parlate della somiglianza con Elettra (inesistente) Gaia fa una cover pazzesca e parl… -