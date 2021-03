Benevento | a furia di guardare il passato rischia di complicarsi il futuro

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Adi volgere indietro lo sguardo, ildi perdere di vista il, la meta finale da raggiungere. In una settimana i giallorossi potrebbero mettere a forte rischio quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Quella che doveva trasformarsi in una prolifica raccolta dopo la semina abbondante, potrebbe invece rivelarsi una delusione. Molto dipenderà dalla sfida di domani con lo Spezia. Uno scontro diretto al quale la Strega approccia con il morale a pezzi, dopo due sconfitte consecutive che hanno sollevato dubbi e perplessità soprattutto in termini di prestazioni. Ko che non si possono giustificare facendo appello alla sfortuna: dalla squalifica di Barba all’infortunio di Letizia, passando per le assenze forzate. Qualcosa è cambiato ...

FrancescoRapone : Avete visto i goal del Verona? Avete presente la furia del Benevento per difendere il risultato al limite dell'iste… - Baldrakmauro : ?? ???????? il Benevento che ha fatto domenica!!!!! ?@OfficialASRoma? -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento furia

anteprima24.it

...5 - Il faro del gioco di Juric, difficile togliergli palla Darko LAZOVIC 6,5 - Unasull out ... Un iniezione di fiducia per la volata europea Serie A Verona, successo in chiave Europa:......importante successo in chiave Europa per il Verona di Juric che archivia la praticagià ... pagelle: Donnarumma e Leao bocciati 7 ORE FA Serie AGotti: 'Rigore Milan fischiato oltre ...Benevento – A furia di volgere indietro lo sguardo, il Benevento rischia di perdere di vista il futuro, la meta finale da raggiungere. In una settimana i giallorossi potrebbero mettere a forte rischio ...Ribolle il magma sotto il vulcano Napoli dopo il pari con il Sassuolo. Il rigore causato da Manolas al 95' ha fatto andare su tutte le furie Lorenzo Insigne.