Assembramenti prima del derby: multati una ventina di tifosi di Milan e Inter (Di venerdì 5 marzo 2021) La Polizia di di Milano ha identificato e sanzionato alcuni tifosi di Milan e Inter per gli Assembramenti verificatisi prima del derby. I dettagli Come riferito da Ansa, la Polizia di Milano ha identificato e sanzionato alcuni tifosi di Milan e Inter che non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia il 21 febbraio scorso, in occasione del derby cittadino a Milano. Si tratterebbe, al momento, di una ventina di persone. La Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di cinque tifosi Interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter Milanista. Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) La Polizia di dio ha identificato e sanzionato alcunidiper gliverificatisidel. I dettagli Come riferito da Ansa, la Polizia dio ha identificato e sanzionato alcunidiche non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia il 21 febbraio scorso, in occasione delcittadino ao. Si tratterebbe, al momento, di unadi persone. La Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di cinqueisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporterista. Leggi ...

