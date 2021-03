Aspettando l'America's Cup, gli orologi da «lupi di mare» (Di venerdì 5 marzo 2021) L'America's Cup sta riuscendo in uno dei più incredibili “colpi” della storia: quello di far rimanere con il fiato sospeso ancora prima che prenda il via. Causa Covid e livelli d'allerta altissimi a Auckland, l'inizio delle regate è infatti stata posticipata a mercoledì prossimo (10 marzo). A quel punto, Luna Rossa ed Emirates e Team New Zeland riusciranno finalmente a spiegare le vele? In attesa di conoscere la risposta, ecco tre orologi per veri «lupi di mare». PRADA Cup 2021 20/02/21 - Auckland (NZL)36th America’s Cup presented by Prada Stefano GattiniPanerai Luminor Luna Rossa Regatta Il team italiano guidato da Max Sirena, ha trionfato nella Prada Cup, garantendosi così l'accesso in qualità di sfidante alla tanto ambita America's Cup. Al fianco di Luna Rossa, in qualità di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) L''s Cup sta riuscendo in uno dei più incredibili “colpi” della storia: quello di far rimanere con il fiato sospeso ancora prima che prenda il via. Causa Covid e livelli d'allerta altissimi a Auckland, l'inizio delle regate è infatti stata posticipata a mercoledì prossimo (10 marzo). A quel punto, Luna Rossa ed Emirates e Team New Zeland riusciranno finalmente a spiegare le vele? In attesa di conoscere la risposta, ecco treper veri «di». PRADA Cup 2021 20/02/21 - Auckland (NZL)36th’s Cup presented by Prada Stefano GattiniPanerai Luminor Luna Rossa Regatta Il team italiano guidato da Max Sirena, ha trionfato nella Prada Cup, garantendosi così l'accesso in qualità di sfidante alla tanto ambita's Cup. Al fianco di Luna Rossa, in qualità di ...

AntonioMileo : RT @1411nico: @maustron9er Ma poi io non ho capito perché prima gli anziani se siamo noi che nel 90% dei casi portiamo a casa e loro si con… - 1411nico : @maustron9er Ma poi io non ho capito perché prima gli anziani se siamo noi che nel 90% dei casi portiamo a casa e l… - EmanueleSertini : ITALIA che state aspettando di investire anche nel vaccino Russo? Non si deve perdere altro tempo. Poi Vi lamentate… - sportli26181512 : Una Luna Rossa per rispondere alla Magia Nera: Aspettando di conoscere la data esatta del via della sfida con New Z… - Canieuest96 : RT @mesch1na: il modo in cui voi gioite per averla fatta fuori quando letteralmente la stanno aspettando le televisioni di mezza america la… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando America Beautiful, anticipazioni americane: Steffy lascia Los Angeles, novità sulla paternità Durante le puntate che andranno in onda la prossima settimana in America, la coppia formata da Finn ... Steffy penserà che non sia una via d'uscita per la sua relazione con Finn ora che sta aspettando ...

F1, lo spumante batte lo champagne Aspettando la Ferrari, potremo consolarci brindando con una bottiglia di Ferrari. Le bollicine ... Dal calcio alle Olimpiadi, dalla coppa dei campioni di basket allo sci, fino alla coppa America con ...

Gli orologi per gli amanti delle regate GQ Italia America’s Cup, Murray Jones: “New Zealand vincerà facilmente. Burling mi ricorda Russell Coutts” Stiamo parlando di un’icona assoluta capace di vincere la America’s Cup per ben sei volte ... che ha lavorato benissimo insieme e avevamo un pacchetto buono sotto ogni aspetto. Un timoniere di punta ...

Bank of America teme per la borsa Usa Per Bank of America la borsa è vicina all'ipercomprato. L'aumento dei rendimenti sui bond e la mancanza di risposte da Powell sono pericolosi per le azioni.

Durante le puntate che andranno in onda la prossima settimana in, la coppia formata da Finn ... Steffy penserà che non sia una via d'uscita per la sua relazione con Finn ora che sta...la Ferrari, potremo consolarci brindando con una bottiglia di Ferrari. Le bollicine ... Dal calcio alle Olimpiadi, dalla coppa dei campioni di basket allo sci, fino alla coppacon ...Stiamo parlando di un’icona assoluta capace di vincere la America’s Cup per ben sei volte ... che ha lavorato benissimo insieme e avevamo un pacchetto buono sotto ogni aspetto. Un timoniere di punta ...Per Bank of America la borsa è vicina all'ipercomprato. L'aumento dei rendimenti sui bond e la mancanza di risposte da Powell sono pericolosi per le azioni.