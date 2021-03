Villetta a fuoco a Endine (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella serata di mercoledì l’intervento dei vigli del fuoco per domare le fiamme a Endine Gaiano, in una casa lungo la Statale del Tonale, quasi di fromnte alla casa cantoniera. (Segnalazione del Gruppo Statale 42) L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella serata di mercoledì l’intervento dei vigli delper domare le fiamme aGaiano, in una casa lungo la Statale del Tonale, quasi di fromnte alla casa cantoniera. (Segnalazione del Gruppo Statale 42) L'articolo BergamoNews.

MDiretta : In fiamme villetta a Barcellona Pozzo di Gotto, nessun ferito, vigili del fuoco in azione [FOTO] Oggi intorno alle… - infoitsalute : Messina, incendio in una villetta di Ortoliuzzo: l'intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO - MDiretta : Messina, in fiamme la cucina di una villetta sita a Orto Liuzzo, vigili del fuoco in azione [FOTO] Oggi, intorno al… -

Ultime Notizie dalla rete : Villetta fuoco In fiamme il tetto di una villetta Mariano, paura ma nessun ferito - Cronaca, Cantù Questa è l'immagine del rogo che ha avvolto il tetto di una villetta in via Carducci. L'allarme è ... A raccogliere la chiamata sono stati i Vigili del fuoco di Seregno, Cantù, Lazzate e Como. Quanto ...

Bari, tamponamento sulla S16, camion si ribalta e sfonda cancello di villa a Torre a Mare ...sono state coinvolte due auto e un camion che dopo l'impatto si è ribaltato finendo in una villetta:... Presenti anche i Vigili del Fuoco.

Villetta a fuoco a Endine BergamoNews Una villetta in fiamme Famiglia trova scampo fuggendo in giardino Le fiamme, derivate con ogni probabilità dal surriscaldamento del camino, sono divampate nel sotto tetto per poi estendersi a buona parte dell’abitazione, nonostante l’interv ...

uuid : 1851f4aa-7ba7-11eb-8eb2-0b7efa386b0c Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...

Questa è l'immagine del rogo che ha avvolto il tetto di unain via Carducci. L'allarme è ... A raccogliere la chiamata sono stati i Vigili deldi Seregno, Cantù, Lazzate e Como. Quanto ......sono state coinvolte due auto e un camion che dopo l'impatto si è ribaltato finendo in una:... Presenti anche i Vigili delLe fiamme, derivate con ogni probabilità dal surriscaldamento del camino, sono divampate nel sotto tetto per poi estendersi a buona parte dell’abitazione, nonostante l’interv ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...