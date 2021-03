Troppi contagi, arrivano i nuovi colori: 5 Regioni finiscono in zona rossa e 5 in zona arancione (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Dpcm appena approvato che entrerà in vigore da sabato 6 marzo potrebbe non bastare per contenere l’epidemia in Italia. Spaventa l’avanzata delle varianti, e l’ultimo bollettino segnala una situazione in peggioramento un po’ in tutto il Paese e il trend, fa sapere Speranza, va purtroppo in quella direzione. “I numeri peggioreranno ancora”, dice il ministro. La previsione è che dalla prossima settimana l’Italia sarà sempre meno gialla e sempre di più arancione e rossa. Il governo, riporta il Corriere, starebbe valutando l’ipotesi di introdurre misure più restrittive, come un coprifuoco anticipato e maggiori limiti agli spostamenti delle persone. Intanto si attendono il nuovo report Iss e la riunione della Cabina di regia di venerdì su cui si baseranno le ordinanze del ministro della Salute con i nuovi colori ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Dpcm appena approvato che entrerà in vigore da sabato 6 marzo potrebbe non bastare per contenere l’epidemia in Italia. Spaventa l’avanzata delle varianti, e l’ultimo bollettino segnala una situazione in peggioramento un po’ in tutto il Paese e il trend, fa sapere Speranza, va purtroppo in quella direzione. “I numeri peggioreranno ancora”, dice il ministro. La previsione è che dalla prossima settimana l’Italia sarà sempre meno gialla e sempre di più. Il governo, riporta il Corriere, starebbe valutando l’ipotesi di introdurre misure più restrittive, come un coprifuoco anticipato e maggiori limiti agli spostamenti delle persone. Intanto si attendono il nuovo report Iss e la riunione della Cabina di regia di venerdì su cui si baseranno le ordinanze del ministro della Salute con i...

millysotuttoio : @emme_di @PakoTataranni Siamo bianchi adesso, a settembre eravamo in crisi per i troppi contagi e il mio paese è an… - StefaniaBorchia : @borghi_claudio Va messo in discussione il protocollo della PCR. Abbassate i cicli a 30 e vedrete che i contagi spa… - myfatherwillhea : Zona rossa, ah no abbiamo contato male i contagi arancio, adesso per un po' siete gialli scuole aperte, tra mezz'or… - papa_cannolo : @stefania_mileto Andavano chiuse prima e vanno chiuse anche adesso. Troppi contagi e soprattutto troppi morti. - mcarioli : Articolo bellissimo e terribile #4marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi Boscoreale, troppi contagi. Il Sindaco: "Situazione fuori controllo" I numeri in relazione al tasso di incidenza settimanale, va ben oltre la soglia indicata dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero 250 contagi ogni 100mila abitanti. 'Le ...

Agrigento, sindaco: "Contagi in salita, prenderemo provvedimenti per San Leone" Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè dichiara: "Lo confesso, avevo sperato di sbagliarmi, ma lo sapevo che presto la curva dei contagi sarebbe salita. Ci sono stati troppi comportamenti irresponsabili da quando la Sicilia è diventata zona Gialla. E oggi si registrano i primi segni di quanto si paventava. 13 nuovi casi di ...

Troppi contagi, Campania sempre più vicina alla zona rossa: domani la decisione Salernonotizie.it Fimmg: "Meno formalismi per i medici per aumentare i livelli di copertura vaccinale” 04 MAR - I medici di medicina generale del Lazio, in tre giorni dall’attivazione del servizio vaccinazione anti Covid, hanno già eseguito oltre 6 mila somministrazioni. A presentare il dato, con soddi ...

Covid, da gialli a rossi: i dieci giorni che hanno sconvolto Bologna BoIogna - I dieci giorni che hanno sconvolto Bologna hanno un preciso punto d’inizio. Il sassolino che poi ha portato con sé la valanga ha cominciato a rotolare domenica 21 febbraio, mentre tutti eran ...

I numeri in relazione al tasso di incidenza settimanale, va ben oltre la soglia indicata dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero 250ogni 100mila abitanti. 'Le ...Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè dichiara: "Lo confesso, avevo sperato di sbagliarmi, ma lo sapevo che presto la curva deisarebbe salita. Ci sono staticomportamenti irresponsabili da quando la Sicilia è diventata zona Gialla. E oggi si registrano i primi segni di quanto si paventava. 13 nuovi casi di ...04 MAR - I medici di medicina generale del Lazio, in tre giorni dall’attivazione del servizio vaccinazione anti Covid, hanno già eseguito oltre 6 mila somministrazioni. A presentare il dato, con soddi ...BoIogna - I dieci giorni che hanno sconvolto Bologna hanno un preciso punto d’inizio. Il sassolino che poi ha portato con sé la valanga ha cominciato a rotolare domenica 21 febbraio, mentre tutti eran ...