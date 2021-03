Stavolta Ibra versione Sanremo convince tutti | applausi dai fan

(Di giovedì 4 marzo 2021) ... 'Posso capire che non sta facendo molto ma le critiche ami sembrano fondate sul nulla,alla fine è stato pagato per fare il suo personaggio di Zlatan che noi conosciamo ' o anche: 'Leggo ...

_IlBoris : Mi unisco ufficialmente al gruppo dei boomer che 'Ibra li deve menare'. Porca puttana stavolta se lo meritano davve… - Crescinjazz : Stavolta sono d'accordo con Ibra. #Sanremo2021 - VittorioBanti : Ibra a San Remo?? ?? 'zzo ci fa? Dobbiamo aspettarci un nuovo Cavallo Pazzo (solo over 50), stavolta abbattuto a kung fu? #Sanremo2021 - giugnolo98 : @NorbertoZapparo @MarcoKappa11 Stavolta l ha fatto ibra , un po’ diversi eh - CorsiviR : Quello che mi preoccupa è che contro Juve e Lazio avevi perso perché ti avevano aspettato, giocando al gatto col to… -

Ultime Notizie dalla rete : Stavolta Ibra

Virgilio Sport

I tifosi applaudono l'iniziativa diSe ieri sui social si leggevano più critiche che complimenti ,è diverso: 'Posso capire che non sta facendo molto ma le critiche ami sembrano ...Prevista una sola uscita di, impegnato a seguire il Milan nel match contro l'Udinese. Il ...canta la sua " Bam Bam Twist " (e ripropone le gesta già viste nel videoclip ufficiale uscito ...Non era felice per il pari sofferto del suo Milan con l’Udinese ma è riuscito a dissimulare l’amarezza Zlatan Ibrahimovic nel collegamento con Sanremo per la seconda serata del Festival. Lo svedese è ...‘Teoricamente’, in virtù degli 11 milioni e 176 mila telespettatori – pari al 46.4% di share – che ne hanno ‘accompagnato la prima parte (lo scorso anno sono stati di più), tutto sommato l’avvio del S ...