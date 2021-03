Sanremo: Amadeus, 'sarebbe stato più facile buttare la palla in tribuna' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il campionato di ieri ha tolto 4 punti e mezzo, cioè se noi a Sanremo sommiamo le partite, il fatto che sia un momento storico in cui ci sono persone che non sanno se la sera riescono a mettere il piatto a tavola, e c'è gente disperata in questo momento, i dati sono clamorosi". Lo afferma il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo Amadeus. Che si definisce dunque "molto molto felice e orgoglioso di questo festival, e lo dico con sentimento e con grande convinzione. Perché quello che stiamo facendo noi tutti è qualcosa di unico e di straordinario, sarebbe stato facilissimo buttare la palla in tribuna". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il campionato di ieri ha tolto 4 punti e mezzo, cioè se noi asommiamo le partite, il fatto che sia un momento storico in cui ci sono persone che non sanno se la sera riescono a mettere il piatto a tavola, e c'è gente disperata in questo momento, i dati sono clamorosi". Lo afferma il conduttore e direttore artistico del festival di. Che si definisce dunque "molto molto felice e orgoglioso di questo festival, e lo dico con sentimento e con grande convinzione. Perché quello che stiamo facendo noi tutti è qualcosa di unico e di straordinario,facilissimolain".

