Sanremo 2021 | per fortuna c’è quel genio di Fiorello!

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo una prima serata divertente piena di trovate intelligenti e di battute spiritose, la seconda è stata un piuttosto grigia, senza guizzi, con diverse occasioni (Laura Pausini, omaggio a Morricone) promettenti ma non ben sfruttate, gestite in forma troppo prevedibile, un po’, come si suol dire, con il freno a mano tirato. Proprio in conseguenza di una di queste, però, ho trovato il colpo migliore della serata. È stato quando, durante l’esecuzione dei brani di Ennio Morricone, in un momento di particolare pathos, mentre tutti erano coinvolti dal fascino delle musiche del grande maestro e commossi per la presenza del figlio a dirigerne l’esecuzione, la regia proponeva un’inquadratura in cui risaltavano i palloncini buffi sistemati sulle famose poltrone. Come è noto, in certi casi, il passaggio dal sublime al ridicolo è questione di un piccolo particolare. E questo era proprio il caso. ...