Sanremo 2021 | chi è Max Gazzè | biografia e curiosità

(Di giovedì 4 marzo 2021) Classe 1967, Massimiliano Maxè decisamente un veterano delle cronache dell’Ariston: quella all’edizionedel Festival diè infatti la sua sesta volta. Cantautore e bassista italiano, Max nasce a Roma da una famiglia di origini siciliane e suona il pianoforte da quando aveva 6 anni. Il papà è originario di Scicli, nel ragusano, e lavora all’ambasciata italiana: per questa ragione Max passa la sua infanzia in Belgio, dove frequenta la Scuola europea. A 14 anni scopre il basso e inizia anche le sue esibizioni nel locali della capitale belga con alcune band. View this post on Instagram A post shared by Max Gazze? (@maxgazze) I suoi esordi internazionali lo vedono bassista, arrangiatore e coautore di una band inglese con Alister Tomes, Russell Jarrett e Dave Cartwright: i 4 ...