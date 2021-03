TuttoAndroid : Samsung e Mastercard si alleano per rivoluzionare i pagamenti contactless - puntotweet : Samsung-Mastercard: carta col lettore di impronte - -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Mastercard

Punto Informatico

Il gruppo sudcoreano e il gigante dei pagamenti insieme per dar vita a una carta con sistema di autenticazione biometrica ...Si tratta di Paesi in cui i portafogli digitali - come Apple Pay ,Pay e Google Pay - sono ... come aveva dimostrato un' indagine die AstraRicherche . Lo studio ha rilevato che, nel ...Samsung stringe una collaborazione con Mastercard per realizzare un sistema di pagamento con autenticazione tramite impronte digitali ...Samsung Electronics’ System LSI Business, Mastercard, Samsung Card, have signed a memorandum of understanding to develop a biometric card that features a built-in fingerprint scanner to authorize tran ...