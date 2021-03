Roma | infortunio Veretout | rischia un lungo stop

(Di giovedì 4 marzo 2021)preoccupa Fonseca, il francese esce dal campo senza riuscire a camminare. Ieri, nella vittoria dellaper 2-1 contro la Fiorentina, la squadra giallorossa ha perso uno dei suoi giocatori migliori. Durante il secondo tempo, Jordanha infatti lasciato il terreno di gioco a causa di unmuscolare alla coscia destra. Il centrocampista è esploso definitivamente in questa stagione, divenendo una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di mister Fonseca. Proprio per questo il suopreoccupa e non poco il club giallorosso, chedi perdere un altro giocatore.si aggiunge infatti ad una lunga lista di indisponibili. Da Zaniolo ai recenti infortuni di Ibanez e Smalling, a fermarsi è ora ...

naptam_10 : @AntonioTorel79 @Cryta75 Ruiz covid, oshimen covid e infortunio nazionale, manolas covid e infortuni sempre anche a… - joe_tarallo : Roma Milan (0-1 e 1-2) 2 minuti di recupero nel PT con infortuni e chiamate tardive al VAR 4 minuti nel ST con 2 mi… - Fprime86 : RT @cmdotcom: La #ASRoma trema per l'infortunio di #Veretout: ecco quanto può star fuori - elisitapons : RT @cmdotcom: La #ASRoma trema per l'infortunio di #Veretout: ecco quanto può star fuori - siamo_la_Roma : ??? La notizia più brutta della serata al #Franchi ?? E' l’infortunio di #Veretout alla coscia destra ?? Il cui urlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma infortunio

Commenta per primo Uno stop improvviso dopo uno scatto e la mano portata immediatamente all'altezza del flessore della gamba destra. Latrema per le condizioni fisiche di Jordan Veretout , uscito al 60° della partita contro la Fiorentina per un problema di natura muscolare che sin dai primi momenti è apparso tutt'altro che ...NewTuscia -- Gli infermieri italiani continuano ad ammalarsi di Covid più di qualunque altra categoria ... ha confermato che ci sarà il riconoscimento della tutela assicurativa comesul ...È servito un gol in extremis di Diawara alla Roma per battere la Fiorentina e tenere il passo Champions. Nel bene o nel male è Spinazzola il protagonista della partita: prima sblocca il risultato con ...Jordan Veretout si è infortunato durante Fiorentina-Roma ed è stato costretto a lasciare il campo: si teme uno stop decisamente lungo per il francese.