Nuova Zelanda, terremoto devastante in mare: pericolo tsunami (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuova Zelanda, terremoto devastante al largo delle coste: pericolo tsunami non soltanto sulle coste oceaniche, è allarme rosso Un devastante terremoto di magnitudo 8.1 è stato registrato nella tarda serata italiana al largo della Nuova Zelanda, in una località a quasi 1000 km da Tonga con una profondità di dieci chilometri. Sono in realtà tre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 marzo 2021)al largo delle coste:non soltanto sulle coste oceaniche, è allarme rosso Undi magnitudo 8.1 è stato registrato nella tarda serata italiana al largo della, in una località a quasi 1000 km da Tonga con una profondità di dieci chilometri. Sono in realtà tre L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Nuova Zelanda, allarme tsunami e migliaia di persone in fuga dopo una fortissima scossa in mare: Magnitudo 8,1 e mo… - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia di persone in fuga #Terremoto… - Agenzia_Ansa : Allerta #tsunami nel Pacifico dopo il #terremoto al largo della Nuova Zelanda, pericolo di onde da 3 metri in Nuova… - Faniuzza1 : RT @ilrisolutoreIT: Ecco... Terremoto 8.0 Nuova Zelanda. - mariatroiano1 : RT @InMeteo: Allarme tsunami nel Pacifico, video dell’onda in avvicinamento in Nuova Zelanda -