Morgan | la terribile confessione | “Tento il suicidio due volte al mese…”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 4 marzo 2021)parla di: la rivelazione choc Nella 71esima edizione del Festival di Sanremo che ha preso il via martedì 2 marzo 2021,non sarà uno dei cantanti in gara, dopo la lite sul palco dell’Ariston della scorsa edizione con Bugo. Quest’ultimo invece, dopo la squalifica del 2020 ha deciso di riprovarci ma da solo. Nonostante l’assenza, Marco Castoldi continua a far parlare di sé facendo delle rivelazioni davvero scioccanti. “Per me il tentatoè come se fosse una cura, loun paio dial mese”, ha confidato il noto musicista lombardo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato al portale web. Marco Castoldi si confessa a Mowmag.com Recentemente, che quest’anno non sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di ...