Milan, Leao non convince da punta: Pioli pensa allo scambio con un compagno (Di giovedì 4 marzo 2021) Rafael Leao ha deluso nel ruolo di centravanti nella sfida pareggiata dal Milan contro l’Udinese: Pioli pensa a uno scambio di posizione Il pareggio del Milan contro l’Udinese è stato chiaramente influenzato dalle tante assenze pesanti tra centrocampo e attacco nella squadra di Pioli. Per sopperire all’emergenza nel reparto avanzato il tecnico parmigiano ha dovuto schierare Rafael Leao prima punta contro i fisicati difensori friulani, una scelta col senno di poi non azzeccata. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Milan NEWS 24 Leao è apparso avulso e poco pericoloso, motivo che starebbe inducendo Pioli a far invertire la posizione di Leao con quella di Ante Rebic. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Rafaelha deluso nel ruolo di centravanti nella sfida pareggiata dalcontro l’Udinese:a unodi posizione Il pareggio delcontro l’Udinese è stato chiaramente influenzato dalle tante assenze pesanti tra centrocampo e attacco nella squadra di. Per sopperire all’emergenza nel reparto avanzato il tecnico parmigiano ha dovuto schierare Rafaelprimacontro i fisicati difensori friulani, una scelta col senno di poi non azzeccata. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24è apparso avulso e poco pericoloso, motivo che starebbe inducendoa far invertire la posizione dicon quella di Ante Rebic. Leggi su ...

ManuBaio : #Milan @acmilan la probabile formazione di domani contro l'#Udinese @Udinese_1896 #Donnarumma #Kalulu #Kjaer… - EnricoDon3 : @gustatore Leao ad oggi è anche peggio di Niang detto il siepista, e se non decide di diventare un calciatore a str… - ToninoCommis : @Planetmilan se una volta per tutte questo Milan di ginger e gazosis non si convince che leao salem..castillejo e s… - leao_mbb : RT @salda__: (Thread mini) Milan-Udinese, polemica sui 5’ di recupero: vi spiego perché Gotti dice una stupidaggine sul rigore concesso al… - notizie_milan : Milan, quell’insopportabile indolenza chiamata Leao -