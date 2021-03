L' omicidio di Ilenia Fabbri era stato preparato da tempo

Leggi su agi

(Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Un delitto pianificato dae con un movente esclusivamente economico. È questa la conclusione a cui sono giunti gli inquirenti ravennati in merito alla morte di IIenia Fabbri, la 46enne sgozzata nella sua abitazione di Faenza lo scprso 6 febbraio.. L'ex marito, il 53enne Claudio Nanni, da subito sospettato di essere il mandante dell', èarrela scorsa notte assieme a un suo coetaneo, il reggiano Pierluigi Barbieri, pluripregiudicato e già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso nelle indagini, condotte dalla Squadra mobile ravennate e dal personale dello Sco di Roma sotto il coordinamento del sostituto procuratore Angela Scorza, i due si conoscevano dapoiché accomunati dalla passione per le moto. L'astio che il Nanni provava per la ex era dovuto a ...